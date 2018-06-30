Manavgat'ta esnafa yeni bina

MANAVGAT Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapılan hizmet binasının açılış törenine Kaymakam Mustafa Yiğit, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İYİ Parti'den Antalya milletvekili seçilen Tuba Vural Çokal, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 6'ncı Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat esnafına yeni bir hizmet binası kazandıran kooperatif yönetimine teşekkür etti.

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy da hizmet binasının 5 katlı olduğunu belirterek, "İlk 2 katı çalışma ofisi, 3'üncü katı başkanlık, 4'üncü katı konferans salonu ve 5'inci katı ise arşiv ve restoran olarak kullanılacak. Yeni hizmet binamızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eder Manavgat'ımıza ve esnafımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.

Konuşmaların ardından binanın yapımında emeğe geçenlere plaket verildi. Açılış kurdelesi de protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde kesildi.

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