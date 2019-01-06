Manavgat'ta en düşük maaş 2 bin 200 lira olacak

MİTHAT ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından belediyede en düşük çalışan maaşının 2 bin 200 liraya çıkarılması için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcılarıyla birim müdürlerinin de katıldığı basın toplantısında gündemdeki konulara değindi. Manavgat'ta son günlerde öne çıkan 3 konu olduğunu belirten Başkan Sözen, bunların Sorgun bölgesinde ağaç kesilmesi, Ulualan mevkisinde imar uygulaması ile Atatürk ve Fevzi Paşa caddelerinde yapılan çalışma olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde en düşük maaşın 2 bin 200 lira olacağı şeklindeki sözlerinin ardından çalışma yaptıklarını belirten Şükrü Sözen, belediyede birim müdürlerinin bu konudaki çalışmalara başladığını aktardı. Başkan Sözen, "Biz, belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın hepsini yol arkadaşı olarak görüyoruz. Onların en iyi koşullarda çalışmasını her zaman isteriz. Türkiye'de çalışanlarının ücretlerini zamanında ödeyen 3-5 belediyeden biriyiz. Son ay şirketten kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Bunun dışında bir sıkıntı olmadı. Bu konuda bütçemiz doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. İlgili müdürlüğümüz, ilgili başkan yardımcılığımız, bütçede nasıl yer bulabilir konusunda çalışıyor. Bütçeler bir yıl önceden hazırlandığı için şimdi uyarlama yapma konusunda çalışıyoruz" dedi.

500 HEKTARLIK BÖLGEDE İMAR UYGULAMASI

Manavgat'ta Kum mevkisi bölgesinde 500 hektarlık bir alanda daha önceden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları imar uygulama planının bazı değişikliklerle onaylandığını belirten Başkan Sözen, "Ulualan bölgesinde Kızılağaç turizm bölgesinden başlayarak ırmağa kadar olan bölgede önceki dönemde bakanlıkla birlikte içerisinde golf alanı, çekek yeri, marina yeri, turizm tesis alanları olmak koşuluyla müşterek bir plan çalışması yaptık. Ancak onaylanan planlarda bir değişiklik yapılarak, çekek yeri ve marina yeri tamamen golf alanına dönüştürüldü. Binlik plan bizde, 5 binlik ve 25 binlik planlar Büyükşehir Belediyesi'nde askıda. Askı süreci devam ediyor. Mülkiyet sahipleri itiraz edecektir. Askı süreci sonunda marina ve çekek yerinin olması gerektiğini ifade ederek sonuçları bakanlığımıza ileteceğiz" diye konuştu.

'GOLF SAHALARI MANAVGAT'A ARTI DEĞER KATAR'

Bahse konu bölgenin Manavgat'ın geleceğini ilgilendiren ve çok uzun vadede geleceğini şekillendirecek bir arazi olduğunu vurgulayan Başkan Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin ortak düşüncesi turizmin Manavgat'ta çeşitlendirilmesidir. Bir kriz dönemi yaşadık. Sadece turizme bağımlı olduğumuzu üzülerek gördük. Bundan dolayı iş kollarını biraz geliştirmek, çeşitlendirmek, turizmi belli ölçüde 12 aya yaymak ve güçlendirmek son derece önemli. Ulualan'da golf alanlarının olmasının bölge turizmine Belek gibi artı değer katacağına inananlardanım. Ama Manavgat'ta çekek yerleri dev bir sektör. 6 tane iptidai koşullarda teknelerimize ve bu sektöre hizmet veren çekek yerimiz var. Şimdiki plan uygulanırsa, bu sektörü tamamen yok etmek anlamına gelir. Bu sektörü biraz daha modernleştirilerek devam etmesini sağlamak lazım. Bizim önceki bakanlık döneminde yaptığımız planda hem çekek yerimiz vardı, hem marina yerimiz vardı. Bizim son çalışmamızda çekek yeri denize sıfır olmamalı ama son banda alınmalıdır. Kurum arazilerinin son kısmında bir kanalla ulaşımın sağlanabileceği -ki orada doğal bir kanal var- bunları bakanlığa ifade ettik."

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