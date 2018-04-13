Manavgat'ta Dragon Şenlikleri hazırlığı

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 20-22 Nisan tarihlerinde Titreyengöl'de Dragon Kano Şenlikleri düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Manavgat Belediyesi tarafından 20-22 Nisan tarihlerinde 5. Dragon Kano Şenlikleri düzenlenecek. Titreyengöl'de düzenlenecek şenlikler, cuma günü saat 11.00'da başlayacak. Dragon Kano Şenlikleri'ne katılacak takımlar belirlenmeye başlarken, katılmak isteyen takımların en geç 19 Nisan Perşembe günü saat 15.00'e kadar www. manavgat.bel.tr internet sayfasından ilgili linke tıklayarak başvurularını yapmaları gerekiyor.