Manavgat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Kaymakam Mustafa Yiğit başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı.

Manavgat'ta kurulan 'Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu' ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Yiğit, Valiliğin kararıyla Alanya ve Manavgat ilçelerinde bağımlılıkla mücadele komisyonları kurulduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadele konusunun büyük önem taşıdığını dile getiren Kaymakam Yiğit, "Kurumlarımız bununla ilgili mücadelesini sürdürüyor. Gençlerimizi bu tür bağımlılıklardan korumamız gerekiyor. Uyuşturucuyla ilgili ülkemizde yaklaşık 17 milyar dolar ticareti yapıldığı bilinmektedir. Biz bunun yüzde 20'sini yakalayabiliyoruz. Bizim kadar yakalayan başka bir ülke de yok. Bütün kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza iş düşüyor. Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' dediği gibi vücut sağlam değilse, sağlam kafa olmaz. Bu yüzden gençlerimiz bu tür kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız ve spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de spor alanlarının, gençlik kulüplerinin çoğaltılması lazım" dedi.

Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadeleyle ilgili sunum yapılırken, komisyonun yapacağı faaliyetler ve görevleriyle ilgili bilgiler verildi.

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