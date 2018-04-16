Manavgat'ta Atış Festivali düzenlendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Atış Festivali düzenlendi.

Manavgat Merkez Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Atış Festivali'nde aralarında profesyonel sporcuların da olduğu 742 kişi yarıştı. Manavgat'ın Ulualan bölgesinde kurulan poligonda gerçekleştirilen festivalde yarışmalar; havalı tüfek, tavşan, tek atış, pet şişe, gençler trap, amatör trap ve profesyonel trap kategorilerinde gerçekleştirildi. Hava kararıncaya kadar devam eden yarışmada 1184 atış gerçekleştirildi.

Yarışmaları Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Esnaf Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy da izledi. Yarışmada tavşan hedefine atış yapan milletvekili İbrahim Aydın, hedefi tam isabetle vurdu.

Manavgat Merkez Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği'nin geçen yıl nisan ayında kurulduğunu belirten Başkan Ali Özen, derneğin henüz 1 yıllık olmasına rağmen üye sayısının 511 olduğunu belirtti. Festivali, Manavgat Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini aktaran Ali Özen, "Türkiye'nin her yerinden yarışmacılar katıldı. 7 kategoride yarışma düzenledik. Katılım beklediğimizin üzerinde oldu" dedi.

Yarışmada pet şişe kategorisinde birinci olan Sezgin Ekin, oto kaporta tamirciliğiyle uğraştığını anlatırken, avcılığın babadan, dededen kalma bir hobi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin her yerinde bu tür yarışmalara katıldığını aktaran Ekin, "13 yıllık avcıyım. Hafta sonlarımızı bu gibi şenliklerle, arkadaşlarla bir araya gelerek paylaşıyoruz. Asıl işim oto kaporta tamirciliğidir. Güzel bir yarışma oldu" diye konuştu.

Tek kurşun yarışması birincisi Mustafa Parin de 4 yıldır aktif olarak atıcılık yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"Gittiğim birçok yerde, Manisa, Aydın, Konya gibi birçok yerde birinciliğim var. Sülaleden gelen bir avcılık merakı var. Atıcılığa da askerden önce başladım. Askerliğimi yapıp geldikten sonra yine devam ediyorum."

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

FOTOĞRAFLI