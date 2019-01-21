Manavgat'ta asayiş operasyonları

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri cezaevi firarisi olan 2'si tutuklandı.

Hakkında 2 ayrı hırsızlık suçu nedeniyle kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve Konya'nın Seydişehir ilçesi açık cezaevinden firar eden Y.E.K.'nın Manavgat'a geldiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin kent merkezindeki bir otelde kaldığını belirleyen polis otele operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından odasında yakalanan Y.E.K.'nın odasında yapılan aramada dizüstü bilgisayar bulundu. Şüphelinin sorgusunda bilgisayarın dün gece Örnek Mahallesi'nde bir restoranın kapısı zorla açılarak çalınan bilgisayar olduğu belirlendi. Dizüstü bilgisayar sahibine iade edilirken, polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde M.Ö.'ye ait galerinin önünde park halinde bulunan satılık bir otomobil çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Otomobilin plakası ilçede kurulan MOBESE sistemine bağlı Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) çalıntı otomobil olarak işlendi. Manavgat Irmağı üzerinde bulunan MOBESE kameralarının uyarı vermesi üzerine polis ekipleri tarafından bölgede araştırma yapıldı. Otomobil bir süre sonra Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında bulundu. Otomobili çaldığı belirlenen şüpheli M.A. gözaltına alındı. Şüphelinin alınan ifadesinde galeri sahibiyle otomobili 8 bin liraya satması karşılığında anlaştıklarını, 3 bin lirasını verdiğini, kalanı için de 5 bin liralık çek vereceğini söyledi. İş yeri sahibine ulaşamadığını, otomobili galerinin önünde görünce kapıları kilitli olduğu için çekici marifetiyle kaldırttığını belirten M.A. suçsuz olduğunu iddia etti. Otomobil sahibine iade edilirken, şüpheli M.A. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer taraftan polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan bir akaryakıt istasyonundan demir atık su gideri ızgaralarını çaldığı tespit edilen M.S. adli kontrolle; bir marketten montunun içine saklayarak metal balta çalan B.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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