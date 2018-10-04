Manavgat'ta aranan hükümlüler yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giyen K.G. ve A.O.Ş. polis tarafından yakalandı.

Aranan kişilere yönelik çalışmalarını arttıran Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonlar sonucunda Gazipaşa Asliye Ceza İlamat Masası'nca '5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan' 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.G. ile Manavgat Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.O.Ş.'yi yakaladı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan K.G. ve A.O.Ş. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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