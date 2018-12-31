Manavgat'ta 2019 fidan dağıtıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 fidan dağıtımı yapıldı.

Yılbaşı kutlamalarında sembol olmuş çam ağacı süslemelerinden yola çıkan Orman Genel Müdürlüğü, yeni yılda çam ağacının kesilmesi yerine fidan dikilmesini özendirmek amacıyla 'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' projesini uygulamaya koydu. Proje kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü bir alışveriş merkezinde stant açarak servi, fıstık çamı ve keçiboynuzu olmak üzere toplam 2019 fidan dağıttı.

Alışveriş merkezinde kurulan stant başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar ve alışveriş merkezine gelen yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Fidan almak için uzun kuyruk oluşurken, Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke de fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgilendirmede bulundu. Fidanın yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bitki çayları da vatandaşlara hediye edildi.

Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, yeni yılın Manavgat, Antalya ve Türkiye'ye hayır getirmesini temenni ederken, "Bu projeyle yeni yılda çam ağaçlarının kesilmesi yerine halkımızın fidan dikmesini arzuluyoruz. Türkiye genelinde 250 bin fidanın dağıtılmasının amaçlandığı proje kapsamında biz de Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2019 yılına girerken, 2019 fidan dağıttık. Zaten yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla Manavgat'ı ağaçlandırmaya ve orman alanlarını genişletmeye devam edeceğiz. Ormanlarımız için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

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