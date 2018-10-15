Manavgat liderlik koltuğunu bırakmadı

MANAVGAT, () - BÖLGESEL Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Manavgat Belediyespor, sezonun 4. haftasında Sökespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Spor Toto BAL 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin 4. haftasında Aydın ekibi Sökespor'un konuğu oldu. Söke İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda Manavgat Belediyespor taraftarı da izledi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 54. dakikasında Rıza'nın attığı golle 1-0 geri düşen Manavgat Belediyespor, karşılaşmanın 76. dakikasında Ersen'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. 82. dakikada Ersen'in kırmızı kart görerek oyundan çıkmasıyla ataklarını arttıran Manavgat Belediyespor, aradığı golü 87. dakikada Gürol'un ayağından buldu. Karşılaşma Manavgat Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet serisini sürdüren Manavgat Belediyespor, 12 puanla liderliğini korudu. Manavgat Belediyespor, gelecek hafta pazar günü, 3 puanı bulunan Kale Belediyespor'u kendi sahasında ağırlayacak.

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