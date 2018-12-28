Manavgat Kent Meydanı ocakta açılacak

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeniden düzenlenen Kent Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeniden projelendirilen kent meydanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Sözen, Kent Meydanı'nın ocak ayı içerisinde açılacağını kaydetti. Kent meydanının toplam 6 bin 60 metrekarelik alana sahip olduğunu belirten Başkan Sözen, "Projenin alt katında 2 bin 944 metrekarelik alan otopark için ayrıldı. Engelli otoparkı da dahil 150 araçlık otopark olacak. Ayrıca dışarıda 25 araçlık cep otoparkı bulunacak. Projede ayrıca amfi terası, ırmak kenarı seyir terası, ahşap seyir terası, ahşap yürüyüş yolu, kent mobilyaları ile oturma alanları, yansıma havuzu, modern aydınlatma, kaldırım düzenlemesi gibi birçok yenilik yer alacak. Proje, Manavgat Köprüsü, Tugayoğlu Caddesi ve Irmak kenarı yürüyüş yolunu birbirine bağlayacak" dedi.

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