Manavgat Kent Meydanı'na Kıraç'lı açılış

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kentin geleceğini şekillendirecek büyük yatırımlarından biri olan Manavgat Kent Meydanı, ünlü sanatçı Kıraç'ın katıldığı törenle açıldı.

Manavgat Kent Meydanı'nın açılış törenine Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, meclis üyesi adayları, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda başkanları, sivil toplum örgütleri ve derneklerin temsilcileri, muhtarlar, partilerin gençlik ve kadın kolları başkanları, partililer katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış törenine 10 bine yakın Manavgatlı gelirken, yeni yapılan kent meydanı da doldu. Başkan Şükrü Sözen açılış ve konserin yapılacağı alana Muhittin Böcek ve partililerle birlikte halkı gösterdiği yoğun sevgiyle birlikte girdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programdan sonra Başkan Şükrü Sözen ve Muhittin Böcek kent meydanı açılışı dolayısıyla Manavgat halkına hitaben birer konuşma yaptı. Daha sonra protokol üyeleri hep birlikte açılış töreni gerçekleştirdikten sonra ünlü sanatçı Kıraç sahneye çıkarak en güzel şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi.

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