Manavgat Kent Meydanı açılıyor

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi tarafından yaptırılan Manavgat Kent Meydanı, 16 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da sanatçı Kıraç'ın vereceği konserle açılacak.

Manavgat Belediyesi'nin 2019 yılının ilk projesi olan Manavgat Kent Meydanı, Manavgat halkı ile buluşmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kent halkının hizmetine sunduğu Manavgat Kent Meydanı'nın açılışı 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 19.30'da Yukarı Hisar Mahallesi ırmak kenarında (eski balıkhane) Kıraç konseriyle yapılacak. Manavgat Belediyesi ekipleri yeni kent meydanında açılış için son hazırlıkları yapıyor. Sözen, açılış törenine tüm Manavgatlıları davet etti.

MODERN GÖRÜNÜM

Toplam 6 bin 60 metrekarelik alanda yapılan kent meydanı ve peyzaj düzenlemesi kapsamında iş yeri tabela, levha ve gölgelikler projeye uygun hale getirildi. Projeyle eski balıkhanenin yerine yapılan meydanın etrafındaki köhne yapıların ve ticari dükkanların da projeye uygun hale getirilmesiyle kent meydanının modern bir görünüm kazanması amaçlandı.

OTOPARK DA YAPILDI

Ayrıca projenin alt katında 2 bin 944 metrekare alan otopark için ayrıldı. Engelli otoparkı da dahil 150 araçlık otopark alanında ayrıca dışarıda 25 araçlık cep otoparkı alanı da oluşturuldu. Projede amfi terası, ırmak kenarı seyir terası, ahşap seyir terası, ahşap yürüyüş yolu, kent mobilyaları ile oturma alanları, yansıma havuzu, modern aydınlatma, kaldırım düzenlemesi gibi birçok yenilikle vatandaşlara yeni bir nefes alanı kazandırılması hedeflendi. Kent Meydanı Projesi aynı zamanda Manavgat Köprüsü, Tugayoğlu Caddesi ve Irmak Kenarı Yürüyüş Yolunu birbirine bağlayarak bir omurga görevi görüyor.

NİLÜFER SOKAK

Başkan Şükrü Sözen'in, Yukarı Hisar Mahallesi'nde başlatılan Manavgat Kent Meydanı Projesi kapsamında trafiğe kapalı 7019 Sokak'ın üstüne ise nilüfer desenli renkli gölgelik uygulaması yapıldı. Güzelleştirilen sokağa 2018 yılı Aralık ayı meclis toplantısıyla 'Nilüfer Sokak' adı verildi. Nilüfer Sokak'taki esnaf sokağın ticareti canlandırdığını, yerli ve yabancı turistin, bölge halkının sokağa ilgi gösterdiğini söyleyerek Başkan Sözen'e teşekkür etti.

MOZAİK KAPLAMA

Manavgat Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında ayrıca Manavgat'ın illüstrasyon haritası da mozaik taşlarla işlendi. 170 metrekare mozaik kaplama yapılan haritada çevre ilçeler, Side'nin bulunduğu bölge, trafik akışı, kent meydanın bulunduğu nokta gibi yerler gösteriliyor.

BAŞKAN SÖZEN DAVET ETTİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat Kent Meydanı Projesi benim belediye başkanlığım boyunca en heyecanlandığım ve en önem verdiğim projedir. Ayrıca 2019'un ilk projesi olan bu projeyle eski balıkhane alanı atıl durumdan kurtuldu ve kentimiz hak ettiği alana ve görünüme kavuştu. Vatandaşlarımız bu sayede artık ırmağı daha çok deneyimleme şansı yakaladı ve kentimize yeni bir nefes alanı kazandırıldı. 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 19.30'da Yukarı Hisar Mahallesi ırmak kenarında Kıraç konseriyle yapacağımız Manavgat Kent Meydanı'mızın açılış heyecanını tüm Manavgatlı hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı açılışımızda görmekten mutluluk duyacağım" dedi.

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