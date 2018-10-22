Manavgat'ın ürünlerini markalaştırma çalışmaları sürüyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "MATSO olarak Manavgat'ta üretilen ürünleri markalaştırma çalışmamız sürüyor" dedi.

MATSO Ahmet Boztaş, odada düzenlediği basın toplantısında 24- 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) MATSO olarak açacakları stantta ilçenin yöresel ürünlerini Türkiye'nin beğenisine sunacaklarını söyledi. Boztaş, "Bu sene YÖREX ziyaretçilerine kapılarını 9'uncu kez açacak. Antalya ANFAŞ Fuar Alanı'nda gerçekleşecek fuara 72 ilden kurum, oda, borsa ve ilgili firmalar katılırken, yaklaşık 200 bin ziyaretçi hedefleniyor" dedi.

Geçen yıl olduğu gibi görsel olarak çok güzel bir stant hazırlandığına değinen Boztaş, "Standımızda Manavgat susamı, Manavgat tahini, Manavgat portakalı, Manavgat zeytinyağı, Manavgat narı, Manavgat Belenobası karpuzu, Manavgat defnesi, Manavgat keçiboynuzu, Manavgat muzu ürünlerimizi tanıtacağız. Ürünlerimize coğrafi işaret almak için bu tür fuarların önemli olduğunu düşünüyoruz. Manavgat markalar şehri için güçlü bir potansiyele sahip. Biz de bu gücümüzü fuarda en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

Manavgat'ın turizmden sonra en önemli ikinci ekonomik gelirinin tarım olduğunun altını çizen Boztaş, şöyle dedi:

"Yöresel ürünlere coğrafi işaret almak ve markalaşma açısından çok önemlidir. Yöresel ürünlerin ticarileşme sürecini desteklemek, yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak, yöresel ürünlerin üretimini ve katma değerini artırmak, yöresel ürünleri üreten işletmelerin üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarmak, yöresel ürünlerle kamuoyunu buluşturarak yerel ve milli üretiminin öneminin altını çizmek ve yörelerin tanıtımını yapmak, fuarın başlıca amaçları arasında yer alıyor. MATSO olarak Manavgat'ta üretilen ürünleri markalaştırma çalışmamız sürüyor."

İlçede ürünlerin markalaşması konusunda geçmişte yaşadığı olayları da anlatan Başkan Boztaş, daha önceden Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı olduğu dönemde Damat Tween firmasının CEO'su Dr. Fatih Anıl'ın davet ettiklerini, onun hatırlatmasıyla mutlaka yerel ürünlerin ön plana çıkarılmasının önemini fark ettiklerini belirtti. Başkan Boztaş, şunları söyledi:

"Bu olaydan bir süre sonra Taşağıl Mahallemizde bulunan bir narenciye paketleme tesisini ziyaret ettik. Ziyareti tamamladıktan sonra bize küçük hediyelik paketlerde portakal hediye ettiler. Paketlerin üzerini okuduğumda şok oldum, üzerinde Finike portakalı yazıyordu. Manavgat'ta üretilen portakalı Finike portakalı adıyla yurt içine ve yurt dışına satılıyormuş. Biz artık portakalımıza sahip çıkıyoruz."

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