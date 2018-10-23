Manavgat'ın haritası Kent Meydanına işleniyor

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi'nin en büyük ve en önemli projelerinden olan Manavgat Kent Meydanı'na mozaik taşlarla Manavgat haritası işleniyor.

Balık Hali'nin yıkımından sonra aynı yerde Manavgat Belediyesi tarafından başlatılan Kent Meydanı'nda, otopark ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Toplam 6 bin 60 metrekarelik alanda yapılan Manavgat Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında Manavgat'ın illüstrasyon haritası mozaik taşlarla işleniyor. 170 metrekare mozaik kaplama yapılan haritada çevre ilçeler, Side'nin bulunduğu bölge, trafik akışı, kent meydanın bulunduğu nokta gibi yerler gösteriliyor. Ayrıca projenin alt katında da 2 bin 944 metrekare alan da otopark için ayrıldı. Engelli otoparkı da dahil, 150 araçlık otopark alanında ayrıca dışarıda 25 araçlık cep otoparkı alanı da oluşturuldu.

YENİ NEFES ALANI

Projede amfi terası, ırmak kenarı seyir terası, ahşap seyir terası, ahşap yürüyüş yolu, kent mobilyaları ile oturma alanları, yansıma havuzu, modern aydınlatma, kaldırım düzenlemesi gibi birçok yenilikle vatandaşlara yeni bir nefes alanı kazandırılacak. Kent Meydanı Projesi, Manavgat Köprüsü, Tugayoğlu Caddesi ve Irmak Kenarı Yürüyüş Yolu'nu birbirine bağlayarak bir omurga görevi görecek.

'MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKACAK'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Son derece modern bir mimariyle tasarladığımız Kent Meydanı'mıza, Manavgat'ımızın illüstrasyon haritasını mozaik taşlarla işliyoruz. Çalışma tamamlandığında muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Kent Meydanı projemizle eski balıkhane alanı atıl durumdan kurtulacak ve kentimiz hak ettiği alana ve görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımız ırmağı daha kolay izleyebilecek ve kentimize yeni bir nefes alanı kazandırılacak. Projemizi en yakın zamanda değerli Manavgat halkı ile buluşturacağız" dedi.

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