Manavgat Belediyespor, lige hazır

ANTALYA, () - BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin ilk maçında Kuşadasıspor'la mücadele edecek.

Manavgat Belediyespor, sezonun ilk mücadelesinde 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 15.00'da Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Kuşadasıspor'u konuk edecek. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeni sezona çok iddialı hazırlandıklarını söyledi. Takımın teknik antrenör Hayrettin Gümüşdağ, yardımcı antrenör Baykal Kan ve kaleci antrenörü Mehmet Toman eşliğinde hazırlık yaptığını kaydeden Başkan Sözen, takıma ve yönetime güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Başkan Sözen, “Yeni sezonda oluşturduğumuz kadroya ve yönetime güvenim sonsuz. Takımımız Manavgat'a ve taraftarlarımıza yakışır bir mücadele verecek. Hedefimiz bundan sonraki maçları da sorunsuz bir şekilde atlatıp şampiyon olarak bir üst lige çıkmak. Hafta sonu gerçekleştireceğimiz Kuşadasıspor maçına gelmek isteyen vatandaşlarımız için Atatürk Kültür Merkezi önünden saat 14.00'da servislerimiz kalkacak. Manavgat halkımızı ve taraftarları takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

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