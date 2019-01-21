Manavgat Belediyesi'nden KAR-NE Şenliği

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi, çocukları karla buluşturmak için 24-26 Ocak tarihleri arasında yaylalardan kamyonlarla kar getirterek, Sarılar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri önünde KAR-NE Şenliği düzenleyecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yarıyıl tatiline devam eden Manavgatlı çocuklar için kar sürprizi hazırladı. Manavgat Belediyesi 3. KAR-NE Şenliği 24, 25, 26 Ocak tarihlerinde saat 11.00'den itibaren Sarılar Kapalı Pazar Yeri önünde yapılacak. Manavgat'ı karla buluşturmak için yaylalardan kamyonlarla kar getirilerek pazar yerine dökülecek. 'Haydi çocuklar kar topu oynamaya' sloganıyla düzenlenecek olan KAR-NE Şenliği, 3 gün boyunca devam edecek. Gün içinde Başkan Şükrü Sözen de çocuklarla bir araya gelerek kar topu oynayacak.

BU YIL 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK

Başkan Şükrü Sözen, geçen yıllarda yapılan KAR-NE Şenliği'nin Manavgat halkı ve özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu yıl da çocukları karla buluşturmaya karar verdiklerini kaydetti. Sözen, "Bu ülkenin geleceği olan çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için KAR-NE Şenliği düzenliyoruz. Hayatlarında belki de hiç kar görmemiş çocuklarımız gönüllerince eğlensin istiyoruz. Son derece keyifli bir ortam oluşturmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Toros Dağlarının yüksek kısımlarında bulunan temiz karları çocuklarımız için getireceğiz. Tüm halkımızı Sarılar Mahalle'mizdeki KAR-NE Şenliğimize bekliyoruz" dedi.

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