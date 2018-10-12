Manavgat Belediyesi'nden halk dansları şöleni

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediyesi tarafından 13- 16 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Halk Dansları Şöleni düzenlenecek.

Manavgat Belediyesi tarafından Side Antik Kenti'nde düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Şölenine, Ankara, Ukrayna, Belarus, Güney Kore ve Hindistan'dan 250 dansçı katılacak. Etkinlikte genç dansçılar hem kendi ülkelerinin yerel danslarını sergileyecek hem de birbirlerinden yerel dansları öğrenecek. Manavgat'ta ilk defa yapılacak etkinlikte katılımcılar ayrıca ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak.

BAŞKAN SÖZEN'DEN DAVET

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen; “Manavgat'ımızda kültürel ve sanatsal etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz. Farklı kültürlerin danslarının sergileneceği ve farklı kültürlerin kaynaşacağı Side limanımızdaki halk dansları şölenimize değerli halkımızı davet ediyorum" dedi.