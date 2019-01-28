Manavgat belediyesi'nden 'gezici oyun evi'

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gezici Oyun Evi' projesi faaliyete geçti.

Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gezici Oyun Evi projesi kapsamında, çocuklar için hazırlanan otobüs, mahalleleri gezerek çocukları oyuna davet ediyor. Manavgat Belediyesi Kreş öğretmenlerinin yer aldığı otobüste, 3 ile 10 yaş arası çocuklar en hızlı gelişim dönemlerinde kreş ve oyun eğitimi alıyor. Çocukların gelişimini desteklemeyi ve kreş eğitimini oyun yoluyla vermeyi amaçlayan projede, merkeze uzak mahallerdeki çocuklara ulaşmak hedefleniyor.

HEM OYUN HEM EĞİTİM

İlk olarak Doğançam Mahallesi'ndeki çocuklar ile buluşan Gezici Oyun Evi otobüsü, mahalledeki çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Kreş öğretmenleri ile etkinlikler yapan çocuklar, oyun oynayarak doyasıya eğlendi. Aileler projenin çok faydalı olduğunu belirterek, çocukları sevindirdikleri ve eğitimlerine katkı sağladıkları için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti.

VATANDAŞLAR TALEPTE BULUNABİLECEK

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise çocukların eğitim ve öğretimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın eğitimine bir nebze bile katkımız olursa ne mutlu bizlere. Kent merkezimizden uzak mahallelerde gelişim çağındaki çocuklarımıza kreş ve oyun eğitimi vermeyi amaçlayan projemizi hayata geçirdik. Çocuklarımız Gezici Oyun Evi projesi ile Manavgat Belediyesi Kreş'in deneyimli kadrosundan yararlanabilecek. Şimdiden tüm çocuklarımıza iyi dersler ve iyi eğlenceler diliyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallerine Gezici Oyun Evi talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, 753 30 01 nolu telefondan taleplerini iletebilir.

GEZİCİ OYUN EVİ PROGRAMI

Gezici Oyun Evi programı 10 günlük programı şu şekilde:

"29 Ocak Salı Sarılar Kaya Lojmanları, 30 Ocak Çarşamba 2019- Sarılar Maya Kent, 31 Ocak Perşembe Dolbazlar, Şişeler, 01 Şubat Cuma Çeltikçi, Ulukapı, Sülek, 04 Şubat Pazartesi Sarılar Pazar alanı, 05 Şubat Salı Sarılar Çamlık, 06 Şubat Çarşamba Sarılar İtfaiye Önü, 7 Şubat Perşembe Sarılar Şelale Petrol ve 8 Şubat Cuma Çavuşköy."

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