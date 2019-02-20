Manavgat Belediyesi'nden e-imar uygulaması

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi'nin e-imar uygulaması (İnteraktif imar durumu sorgulama) hizmete girdi.

Manavgat Belediyesi, imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan e-imar uygulamasını hizmete sundu. Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Manavgat ilçe sınırlarının tamamı, Manavgat Belediyesi yetki ve sorumluluk alanına dahil olmuş, tüzel kişiliği sona eren mülga İl Özel İdaresi ve belde belediyelerinin tüm imar arşivleri Manavgat Belediyesi'ne devrolmuştur.

İlçe sınırlarımız dahilinde yaklaşık 9413 hektar uygulama imar planı bulunan alan vardır. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve doğru şekilde dönüş yapabilmek için, çoğu basılı pafta ve kağıt ortamında olan imar planlarına ilişkin imar arşivinde yer alan tüm belgelerin, taranıp dijital ortamda (bilgisayar ortamında) arşivlenmesi, ilçe sınırlarımız dahilinde geçmişte yapılan tüm imar planları, parsel ölçeğindeki plan değişiklikleri ve mevzi planlar birbirleriyle entegre edilip mevcut planların güncelliği ve doğruluğunun sağlanmasına yönelik ciddi çalışmalar yapılmıştır" denildi.

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen güncel imar planı verilerinin coğrafi bilgi sistemi altyapısı ile düzenlenerek e-imar uygulaması hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayata geçirilen e-imar uygulamasıyla; vatandaşlarımız belediye hizmet binasına gitmeden, ada, parsel ve mahalle bilgileriyle giriş yaparak internet üzerinden (bilgisayar, tablet, cep telefonu) imar durumu bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabilecektir. Bilgileri kaydetme ve yazdırma alternatifleri sunan e-imar uygulamasına giriş yapan vatandaşlar imar durumunun yanı sıra altlık harita butonları vasıtasıyla parsellerinin uydu haritasındaki konumuna da görebilecektir. Manavgat Belediyesi internet sitesi üzerinden yayına açılan uygulamada, veri girişi ve güncelleme çalışmaları devam etmekte olup imar planı adı, onay tarihi, plan notları, lejant ve üst ölçek plan durumu gibi veriler de kısa süre içerisinde halkımızın bilgisine sunulacaktır. Çağın gereksinimlerine göre vatandaşlarımıza en iyi ve en kolay hizmeti vermek için çalışmalarımız devam etmektedir."