Manavgat Belediyesi'nden çocuklara özel etkinlik

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 21 Nisan Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklar için bir dizi etkinlik hazırlandı.

Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında, çocuklar için mangala turnuvası ve 'Benim Bir Hayalim Var' konulu uygulamalı resim yarışması ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencilerinin resim sergisi düzenlenecek. 7- 14 yaş grubu öğrencilerin katılabileceği etkinlik için son başvuru tarihi 18 Nisan 2018 olarak belirlendi. Başvurular 753 23 34 numaralı telefondan yapılabilecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında öğrencilerin gönüllerince eğleneceğini ve yarışmalara katılacağını belirterek, etkinliğe tüm çocukları ve Manavgat halkını davet etti. Etkinliğin ödül töreni ve öğrencilerin eserlerinin sergilenmesi ise 5 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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