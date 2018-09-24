Manavgat Belediyesi'nden 4 bin kişilik aşure

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 4 bin kişiye aşure ikram edildi.

Manavgat Belediyesi Aşure Günü Buluşması'na Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar'la birlikte vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Aşure Günü Buluşması'nı gelenek haline getirdiklerini söyledi. Sözen, "Bu tip dini vecibelerin yerine getirilmesi topluma güzellik katıyor. Toplumun bir araya gelmesinde, birleşmesinde bunlar birer fırsat diye düşünüyorum. Göreve geldiğimizden bu yana aşure etkinliklerimize devam ediyoruz. Amacımız yine topluma ait olan bu imkanları bu vesileyle yine toplumla paylaşmak" dedi.

Bölgede en iyi aşureyi Manavgat Belediyesi'nin yaptığını iddia eden Başkan Sözen, "Vatandaşlarımızın bir araya gelmesinden son derece mutluyuz. Aşuremizi herkese tavsiye ediyorum. İddia ediyorum bölgenin en güzel aşuresini Manavgat Belediyesi yapıyor. Bugün burada yaklaşık 4 bin kişiye aşure ikramında bulunduk" diye konuştu.

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