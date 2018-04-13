Manavgat'a yeni cami

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iş adamı Mahmut Çetin tarafından yaptırılan Hacı Ayşe Çetin Camii, ibadete açıldı.

Gündoğdu Mahallesi turizm bölgesinde yapımı tamamlanan Hacı Ayşe Çetin Camii'nin açılışına Akseki Kaymakamı ve Manavgat Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, İlça Sağlık Müdürü Dr. Aşur Eker, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MESO Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy, davetliler ve vatandaş katıldı.

Cuma günü ve Miraç kandilinin arifesinde hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyleyen Müftü Mustafa Atilla, Hacı Ayşe Çetin Camii'nin Manavgat'ın 247'nci camisi olduğunu belirterek, “Camiiler birer ibadethanedir, Allah'a en sevimli olan yerlerdir. Allah'ın adının anıldığı yerlerdir" diye konuştu.

Rabia Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 2016 yılında inşaatına başlanılan caminin yapımında tüm masrafları üstlenen iş adamı Mahmut Çetin ise Gündoğdu turizm bölgesinde camii ihtiyacını hissettiklerini ve yaptırmaya karar verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve ilk cuma namazını Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla kıldırdı.

450 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen cami, 1500 metrekare alana inşa edildi. Camide aynı anda 750 kişi ibadet edebiliyor.

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