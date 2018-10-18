Manavgat'a 500 yataklı hastane

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, ilçeye 500 yataklı hastane yapılacağını belirtirken, inşaat için yılbaşından sonra ihaleye çıkılacağını söyledi.

Nüfusu 226 bine ulaşan Manavgat'ta tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İbradı, Akseki ve Gündoğmuş gibi komşu ilçelere de hizmet veren Manavgat Devlet Hastanesi'nin ihtiyaca cevap verememesi üzerine yeni bir hastane inşa edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz'ün girişimlerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen ocak ayında katıldığı muhtarlar toplantısında 500 yataklı yeni hastanenin yapılması için çalışmaların başladığını söyledi.

Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, Manavgat'a yapılacak olan hastanenin 500 yataklı araştırma hastanesi statüsünde olacağını belirterek, "Yapılacak olan hastane Manavgat- Alanya D-400 karayolunun 3'üncü kilometresinde 33 bin 600 metrekarelik alanda inşa edilecek. Hastanenin olduğu alanla ilgili 1/5000'lik imar çalışması Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı" dedi.

Hastane projesinin 1/1000'lik uygulama imar planın ise önümüzdeki günlerde Manavgat Belediyesi meclisinde görüşüleceğini kaydeden Başkan Hasan Öz, projenin yılbaşından sonra ihaleye çıkacağını vurguladı.

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