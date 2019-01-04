Mamure Tren İstasyonunda şehitler anıldı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı, Mamure Tren İstasyonu'nda yapıldı.

Etkinliğe katılacak olanlar için Osmaniye Garı'ndan özel tren seferi yapıldı. Programa, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Türk, siyasi parti il, ilçe başkanları ve temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Mamure Tren İstasyonundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti akabinde Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitler için dua okundu. Sivil Toplum Kuruluşları adına Osmaniye Kültür Tarih Sanat Derneği Başkanı İsmet İpek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İpek, Osmaniyeli sivil toplum kuruluşları olarak Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi himayesinde düzenlenen "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" etkinliği vesilesi ile tüm şehit ve gazileri minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yolbulan Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Silahını vermeyen şehit’ konulu tiyatro oyunu sergilendi.



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