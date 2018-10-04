Mamak’taki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi Gezici Park ekibi, parklarda kullanımdan kaynaklı oluşan çevre kirliliğine karşı önlem alıyor.

Mevcut parkların daha da verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların taleplerini de dikkate alınıyor. Günde 20 parkın temizliğini yapan ekipler, vatandaşlardan da tam not alıyor. İlçedeki yeşil alanların arttırılmasına önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımını da aksatmadan yapıyoruz” dedi.

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