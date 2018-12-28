Mamak’ta yılbaşı denetimi yapıldı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi iş yerlerine gıda denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, kuruyemiş, pastane ve şekerleme satışı yapan işyerlerini inceledi. İşyeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uygunluğu, son tüketim tarihlerine, işyerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındı. Vatandaşların sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, alışveriş yapan vatandaşların da bu konuda duyarlı ve hassas olması gerektiğini söyledi. Başkan Akgül, denetimlerdeki asıl amacın halk sağlığını korumak ve gözetmek olduğunu vurgulayarak, Mamak Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ilçe genelinde periyodik olarak yapılan denetimleri artırdıklarını ifade etti.

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