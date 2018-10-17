Mamak’ta yeşil alanlardaki peyzaj çalışmaları devam ediliyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi’nin ilçe genelindeki yeşil alanlarda başlattığı peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında aile merkezleri, kent meydanları, kavşak ve refüjler, saat kuleleri, sosyal tesisler, park, bahçe, koşu yolu ve kapalı pazarlar alanlarında çalışmalar devam ediyor. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Mamak’a estetik bir kimlik kazandırdıklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak halkının huzuru ve memnuniyeti bizim için önemlidir. Çevreye ve doğaya verdiğimiz önemle yaptığımız her çalışma ilçemize artı değer katmak içindir. Ekiplerimiz kış mevsimi öncesi park, bahçe ve yeşil alanlarımızda çalışmalarını sürdürüyor. Mamak ‘ta kışında çiçekler solmuyor” dedi.

FOTOĞRAFLI