Mamak’ta yeni yollar açılıyor

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözmek ve asfalt çalışmaları ile yol açım çalışmalarına devam ediyor.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında yeni yol açmaya devam ediyor. Sene başından bu yana 13 bin metre yol açımı gerçekleştiren belediye, Üreğil ve Bostancık mahallelerinde yeni yolların yapımına devam ediyor. Mamaklı vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemiz Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisi olmasının yanı sıra en hızlı büyüyen ilçeler arasında da ilk sırada. Sürekli büyüyen mahallelerimizde yeni yollar açarak, o bölgedeki yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz. Bölge, mahalle, sokak ayrımı yapmadan Mamak’ta her yere hizmet götürüyoruz. İlçemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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