Mamak’ta seyyar satıcılara denetimler sürüyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki seyyar satıcılara denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, kanunda belirtilen şartları taşımayan, satış izni ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılara gerekli yaptırımları uyguluyor. Halk sağlığının birinci öncelik olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yapılan denetimlerde Mamaklılar için özellikle gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Denetimlerim önemli bir başka nedeni ise kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi. Böylece ülke ekonomisine kazanç sağlayarak, haksız rekabetin önüne geçip, ticarette adaleti sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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