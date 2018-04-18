Mamak’ta parklar yaza hazırlanıyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi ilçe genelinde bulunan 354 adet parkın tamir ve bakım hizmetlerini hızlandırarak, eksiklerini tamamlamak için çalışma başlattı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Mamak’taki parklarda tamir ve bakım hizmetini hızlandırarak eksiklikleri tamamlayan belediye ekipleri, park ve mesire alanlarını Mamaklı vatandaşlar için hazırlıyor. Ayrıca ekipler, parklardaki oyun grupları, bank, masalar ve spor aletlerini de revize ederek yıprananları yenileri ile değiştiriyor.

‘VATANDAŞLARIMIZIN HUZUR BULACAĞI ALANLAR OLUŞTURUYORUZ’

Gelecek kuşaklara yeşil bir Mamak bırakmak istediklerini belirterek, ilçedeki yeşil alanların arttırılmasına önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımını da aksatmadan yapıyoruz. Vatandaşlarımız yaz ayında yemyeşil, temiz parklarımızda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler” dedi.

GÖRSEL ESTETİK ÖN PLANDA

Yıl içerisinde bozulan kırılan oyun gruplarının, bankların değişimini gerçekleştiren belediye, sulama ve çim biçimi gibi rutin park bakımlarının yanı sıra mevsim ve çevresel şartlar nedeniyle zarar gören oyun grupları, yürüme yolları, fitness setleri gibi park donatılarını yenileyerek kullanılabilir hale getiriyor. Ağaçların ve fidanların bakım ve budama işlemleri ile çim ekimi, mevsimlik çiçek dikimlerini de gerçekleştiren ekipler, parkların aydınlatmaları ile görsel güzelliğine de dikkat ediyor.

FOTOĞRAFLI