Mamak’ta park ve yeşil alanlar kış bakımına alındı

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme, budama, yabancı ot temizliği, park temizliğini gerçekleştiriyor. Yeşil alanı arttırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, park ve bahçelerin kış mevsiminin gelmesiyle uygun bitkilerin ekildiğini söyleyerek, “Yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlarımızın rahat nefes alabildikleri, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımını aksatmadan devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın da sahip çıkmasıyla parklarımız daha da güzel olacaktır” diye konuştu.

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