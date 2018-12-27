Mamak’ta kartpostallık kar manzaraları

ANKARA, ()- ANKARA’nın Mamak ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.

Başkent’te etkili olan kar yağışının ardından Mamak’ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi. Mamak’ta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı sonrasında rekreasyon alanları, parklar ve bahçelerde kullanılan ışıklandırmalarla birlikte estetik görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise, telefonlarıyla parklarda ve yollarda hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLI