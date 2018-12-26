Mamak’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Acil Müdahale Timleri’ kar ve buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 66 mahallede aralıksız olarak yürüten acil müdahale timleri vatandaşın günlük hayatının aksamamasını sağladı. Yüksek kesimlerde ve ara sokaklarda kar küreme çalışmaları devam ederken ekipler yaya güvenliği için kaldırımlarda da kar ve buz küreme çalışması yapıyor. Mamak Belediyesi vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturdu. Vatandaşlar 550 71 84 ve 444 0 149 numaralı telefonu arayarak oluşan olumsuz durumları bildirebilecek.

‘KARLA MÜCADELEMİZİ SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ’

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için vatandaşların da duyarlı olmaları gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Belediyemizin almış olduğu tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımız da karlı havada toplu ulaşım araçlarını tercih etmeli, kendi araçlarını da yağışlı havaya karşı hazırlıklı tutmalıdır. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek karla mücadelemizi sistemli bir şekilde tüm Mamak genelinde yürütüyoruz" dedi.

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