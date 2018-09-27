Mamak’ta izinsiz tabelalar kaldırılıyor

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi, ilçe genelinde izinsiz yerleştirilen tabelaları ‘Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’ kapsamında kaldırıyor.

Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçak tabela çalışmaları yasal koşullarda asılması gerektiği konusunda da işletmecilere uyarılarda bulunuyor. Tabelasını asmak isteyen işletmecilerin bilgi ve izin almaları gerektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunu önlemek için çalışmalarımız devam ediyor. Arzu ettikleri alanda işletmelerinin adlarının yer alabilmesi için belediyemize dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi.

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