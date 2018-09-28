Mamak’ta imar sorunu çözüme kavuştu

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi, yaklaşık 390 yapıyı ilgilendiren ‘Mutlu Gecekondu Bölgesi Uygulama İmar Planı’ çalışması ile kat artışına yönelik yeni imar planı hazırlayarak, vatandaşlara tapularını teslim etti.

Mevcut imar hakları revize edilerek belli bir imar artışı getirilen yeni planla vatandaşlar, müteahhitlerle daha rahat anlaşma yolu bulabilecek. Daha önce küçük imar parselleri şeklinde çarpık yapılaşan bu bölge ada bazlı imar uygulaması sayesinde site mantığına uygun yapılaşabilecek. Sarnıç Kafe’de düzenlenen törende 24 vatandaşa sembolik olarak tapuları, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül teslim etti.

İmar değişikliliğini vatandaşın istediği şekilde sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Akgül, “Ada bazlı parsele dönüşen imar planıyla vatandaşlarımız avantaj elde edecek. Müteahhitlerin tercih edeceği site tarzı yapılaşmanın önünü açıyoruz. Geçmiş yıllarda burada bir toplantı yaptık, söz verdik, halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın gayreti içinde olduk. Vatandaşımızın alın terinin, birikiminin kaybolmasını engelledik ve yeni plan ile herkesin yerinin daha fazla değer kazanmasını sağladık” dedi.

'YILLARCA ÇÖZÜM BEKLEDİK'

Yapılan imar değişikliği ile modern ve sağlıklı evde oturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Recep Aktürk, “Yıllarca bu sorunun çözüme kavuşmasını ve modern konutlarda oturmanın hayalini kurdum. Gecekondudan kurtulup, çok katlı binaya geçiyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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