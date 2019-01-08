Mamak’ta her yer ışıl ışıl

ANKARA, ()- MAMAK Belediyesi aydınlatma çalışmaları ile ilçe genelinde görsel bir şölen oluşturuyor.

Aydınlatma çalışmaları ile ilçede renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydan aydınlatmaları ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları ilçenin imajını değiştiriyor. Kent estetiğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Modern şehircilik anlayışında kent estetiği çok önemlidir. Tamamlayarak hizmete sunduğumuz yatırımlar hem gündüz hem gece göz kamaştırıyor. Mamak’ı ışıl ışıl parıldayan bir ilçe haline getirdik” dedi.

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