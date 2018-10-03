Mamak’ta her Cumartesi tiyatro günü

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi Kent Tiyatrosu, hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezona merhaba dedi.

Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, sezonu ‘Çocuklara Masallar’ ile açıyor. Meddah eşliğinde Keloğlan, Dede Korkut, Karagöz-Hacivat, İbiş, Nasrettin Hoca ve ninelerimizin anlattığı masallardan kolaj çalışması yapıldığı ‘Çocuklara Masallar’ Ekim ayı boyunca her Cumartesi Mamak Kültür Merkezi’nde seyirciyi selamlayacak. Kent Tiyatrosunun hem okul gibi çalışarak genç tiyatroculara yeteneklerini geliştirme şansı sunduğunu hem de tiyatro severleri ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tüm Ankara’lıları oyunlarımıza bekliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI