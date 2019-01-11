Mamak’ta geleceğin şampiyonları yetiştiriliyor

ANKARA, () - MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, 'Liseler Arası Ankara Halter Şampiyonası'nda dereceye giren Mamak İmam Hatip Lisesi sporcularını makamında ağırladı.

Ziyaret kapsamında Başkan Akgül, Mamak’ta farklı alanlarda birbirinden modern spor tesisini, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için hazır hale getirdiklerini söyledi. Mamak İmam Hatip Lisesi sporcularını ise, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Başkan Akgül’e teşekkür etti.

İlçeye kazandırılan sportif yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını da ifade eden Başkan Akgül, “Gençlerimizin elde ettiği başarılar, ilçemiz içinde gurur kaynağı oluyor. Düzenli ve disiplinli çalışma ile bugün ülke çapında Mamak’ı temsil edecek olan gençlerimizin, ileride dünya çapında temsil edeceğine inancım tam. Şimdiden Türkiye Şampiyonası’na gidecek kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

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