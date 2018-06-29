Mamak’ta dünya standartlarına uygun ilaçlama gerçekleştiriliyor

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi yaz mevsiminin gelmesinin ardından sineklerin yoğun olduğu yeşil alanlar, çöp alanları, parklar ve derelerin bulunduğu yerlerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından Eylül ayına kadar sürecek olan çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçları kullanılıyor. 66 mahallede etkin şekilde gerçekleştirilen çalışmayla, vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlanacak. İlaçlama çalışmalarının ilçede aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“Sıcakların artmasıyla birlikte halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla uzman veteriner hekimlerimizin gözetiminde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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