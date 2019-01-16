Mamak’ta çöplerden verim sağlanacak

MAMAK Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çalışmalara devam ediyor.

Proje kapsamında bu kez Mamak Belediyesi Hizmet Binasına pişmemiş organik atıklar, çay ve kahve posalarını toprak katkı maddesine dönüştürecek ‘Kompost Cihazı’ yerleştirildi. Belediye tarafından ayrıca koridorlara da kâğıt, cam, plastik ve metal atıkları ayrı ayrı biriktirmek amacıyla ‘biriktirme kumbaraları’ konuldu. Projenin yalnızca çöp ayrıştırma işlemi olmadığını, üretilen atığın da farkına varılmasının sağlandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Proje ile her şeyden önce verimlilik artacak, israfın önüne geçilecek. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ ARTIRACAK

Bu kapsamda 30 adet dörtlü, 30 adet ikili, 8 adet yedili geri dönüşüm kumbarasını belediye hizmet binasındaki koridorlara yerleştiren Mamak Belediyesi, toplam kapasitesi bin 400 litre olan bir adet kompost makinesi ile de organik atıklardan kompost üretmeye başladı. Mamak Belediyesi’ndeki yemek atıkları ile park ve bahçe atıklarının tamamı komposta dönüştürülecek. Organize atıklar ise, ayrı ayrı toplanarak kompost makinesinde toprak iyileştirici malzemeye dönüştürülecek. Elde edilecek olan kompost Mamak Belediyesi’nin yeşil alanlarında kullanılacak.

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