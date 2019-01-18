Mamak’ta çocuklar eğleniyor, anneler öğreniyor

ANKARA, ()- MAMAK Belediyesi Aile Merkezleri’nde kursa katılamayan annelere, çocukları için oyun odası hizmeti veriliyor.

Aile Merkezlerindeki kurslara katılan anneler, çocukları ile haftanın beş günü hizmet veren oyun odasında etkinliklere katılarak eğleniyor. Oyun odası uygulaması doyasıya eğlenen çocuklar boyama kitabı boyayarak ve renkli oyun hamurlarını şekillendirerek hoşça vakit geçiriyor. Oyun odası hizmeti ile Mamaklı kadınların kurslara daha rahat adapte olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kurslarımıza devam eden hanım kardeşlerimiz hem meslek öğreniyor, hem de üretime katkı sağlıyor. Biz de çocuklarına bakıyor, onları topluma hazırlıyoruz” dedi.

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