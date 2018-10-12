Mamak’ta atıl durumdaki yapılar yıkılıyor

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi, kentsel dönüşüm ve yenilenme projeleri kapsamında bakımsız ve terk edilmiş yapılarda yıkım çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlçe genelinde 210 atıl durumdaki yapıda yıkım çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, kaçak yapılanmaya karşı mücadele veriyor. Çarpık yapılaşma konusunda gerekenin yapıldığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, imar düzenine aykırı, görsel güzelliği bozacak hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi. Başkan Akgül, kanunlar çerçevesinde hareket edilerek tehlike arz eden binaların yıkımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bu kapsamda, geçtiğimiz yıl 295 bu yıl içinde de 210 sahipsiz yıkımını gerçekleştirdi. 25 viranede yıkım aşamasına geldi.

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