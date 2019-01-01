Mamaklı Sayokancılar siyah kemere yükseliyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Sayokan Topluluğu’ndan 13 sporcu, Sayokan Dünya Federasyonu tarafından yılda bir kez düzenlenen ‘SAN Közgüsü Sınavı’nda üst kemere yükseldi.

Karabük Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen sınavın sonunda Mamaklı alp ve almılalardan ikisi Aybarlık sınavına, 2 sporcu Ediz Tuyun sınavına ve 9 sporcu da Tuyun sınavına katılmaya hak kazandı. Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Farklı branşlarda sportif çalışmalarımızla ilçemizde spora verdiğimiz desteği herkese gösterdik. Mamaklı gençler bu spor dalını çok sevdi. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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