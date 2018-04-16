Mamaklı kadınlar rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

ANKARA,()-MAMAK Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerleri, Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engellilerin el emekleriyle ürettikleri birbirinden değerli ürünlerin yer aldığı sergiyi de gezen kadınlar, çocuklarla sohbet etti. Atölyeleri gezerken çocukların ne kadar kabiliyetli olduğunu gördüklerini söyleyen kursiyerler, "Her şeyin başı eğitim. Çok mutlu olduk. Bu mekânlar ziyaretçisiz kalmamalı. Bize bu imkânı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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