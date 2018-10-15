Mamak’a Osmanlı usulü camiler

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi tarafından dört ayrı mahallede hayata geçirilen, Tarihi Mahalle Camileri’nin yapımı tamamlandı.

Hürel, Çağlayan, Kartaltepe ve Kıbrısköy Mahalleleri’nde yapımı tamamlanarak ibadete açılan camiler açılış için gün sayıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin tüm öğelerini yansıtan mahalle camilerinde pencereler, kalem işleri, orijinal detaylara uygun yapıldı. Ankara taşından inşa edilen mahalle camileri, mimarisi ve estetiği ile ilgi uyandırıyor. Ahşap ve taş işçiliğinin uyumunu gözler önüne seren tarihi mahalle camilerin, minber ve mihrabındaki detaylarda da tarihe verilen değer gözler önüne seriyor.

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