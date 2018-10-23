Mamak’a 10 yılda 550 milyonluk yatırım

ANKARA, () - MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek 10 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in de katıldığı toplantıda, ilçe genelinde 10 yıllık yatırımlar konuşuldu. Mamak’ta gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok örnek projeye imza attık. Yaptığımız yatırımlar, belediyenin kuruluşundan bugüne kadar yapılan yatırımlardan daha büyük. 10 yılda toplam 550 milyon Türk Lirası değerinde yatırım yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Mamaklılarla el ele verdik güçlü bir Mamak inşa ettik. Hem fiziki hem sosyal dönüşümü başarıyla yürüttük. Mamak çok değişti” dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de, “Yerel yönetimlerde Ak belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetler ve yatırımlar her zaman örnek gösterilmiştir. Mamak’ta hizmet anlamında bunun birçok örneğini gördük” diye konuştu. Toplantıya katılan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak’ta hizmet odaklı belediyecilik anlayışının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydederek yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı Başkan Akgül’e teşekkür etti.

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