Mamak'ta ev kadınları zeybek oynuyor

ANKARA,()-MAMAK Belediyesi, yöresel kültürün yapı taşı olan halk oyunlarının her kesime ulaşması için Abidinpaşa Aile Merkezi’nde kadınlara yönelik Halk Oyunları kursu açtı. Kursta kadınlar zeybek oynuyor.

Çoğunlukla ev kadınlarından oluşan, 30-55 yaş grubundaki 15 kadın, halk oyunları kursuna katılarak sosyalleşiyor. Haftanın iki günü düzenlenen kursta kadınlar halk oyunları sayesinde Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait kültürleri tanıma fırsatı yakalıyor. Trabzon, Aydın ve Van yöresi oyunlarını öğrenerek aynı zamanda spor yapan kadınlar, aile merkezinde yıl sonu yapılacak sergide de gösteri yapmaya hazırlanıyor. Provalarını aksatmadan sürdüren kadınlar, yeni figürler öğrenmenin yanı sıra uzun zamandır bir arada çalışmanın keyfini de yaşıyor.

HALKOYUNLARI İLE SOSYALLEŞME

Kursun hem bedenen hem de ruhen kendisini iyi hissettirdiğini belirten kursiyerlerden Melek Aydın (54), "Ev hanımıyım. Halk oyunları ile kendimi daha zinde ve genç hissediyorum. Hem spor amaçlı yapıyorum, hem de bedensel olarak kendimi daha iyi hissediyorum" dedi. Kursun sosyal hayata katılma noktasında kendisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Tülin Akkuş (43) ise, "Çocukluğumdan beri halk oyunları ile iç içeyim. Fiziksel aktivite amacıyla bu kursu tercih ettim. Güzel bir aile ortamı var, kurs da çok eğlenceli. Bize bu imkânı sunan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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