Mamak'ta 'Can dostlar' unutulmuyor

ANKARA,()-MAMAK Belediyesi ekipleri kışın sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemek artıkları, kuru yem, protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.

İlçe genelinde ağır kış şartlarının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirlerini alan Mamak Belediyesi, doğadaki hayvanlara da şefkat elini uzatıyor. Bu kapsamda Zirvekent, Başak, Akşemsettin, Kızılcaköy, Ortaköy Mahalleleri’nin yüksek kesimleri ve ormanlık alanlarda sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Periyodik olarak kış ayları boyunca gerçekleştirilecek çalışma ile sokakta kalan hayvanların açlıktan ölmeleri engellenecek. Zorlu kış şartlarında sokak hayvanları için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Önceden belirlediğimiz noktalarda sokak hayvanlarına yönelik düzenli olarak besleme çalışması yürütüyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik yaptığımız bu çalışma onlar için hayati öneme sahip" dedi.

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