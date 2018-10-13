Mamak'ta 4 kadın, 4 başarı öyküsü

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi Aile Merkezi’nde meslek kurslarına katılan kadınlar meslek sahibi oluyor.

Mamak’ın 17 ayrı mahallesinde hizmet veren merkezler sayesinde kadınlar üretime dahil oluyor. Gösterdikleri çaba ve azimle büyük başarılara imza atmaya başlayan Mamaklı kadınlardan her geçen gün yeni bir başarı öyküsü çıkıyor. 19 yaşındaki Fatmanur Çavdar, 1,5 yaşındayken yakalandığı hastalığı ile mücadeleyi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde cilt bakımı ve kuaförlük kurslarına gelerek kazandı. 10 yıldır kombine immun yetmezliği ile mücadele veren Fatmanur Çavdar, hastalıkla mücadele etmek için hem kurslara gelerek hem meslek öğrenerek sosyal yönünü geliştirdi. 2,5 yıl boyunca kurslara devam eden Fatmanur Çavdar, kurs günlerini özlediğini belirterek, “Meğer aradığım tedavi aile merkezindeymiş. Asla pes etmemek gerektiğini öğrendim. Arkadaşlarıma ve öğretmenime minnettarım” dedi.

MAMAK’TAN DÜNYAYA AÇILDI

Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerlerinden Mehtap Şekeroğlu, oğluna çeyiz yapma düşüncesiyle başladığı iğne oyası kursu ile sosyal medya üzerinden satış yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlere yetişemeyen Şekeroğlu’na Almanya, Hollanda ve Avusturalya gibi ülkelerden de büyük ilgi var.

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

İki çocuk annesi Nagihan Eren de, cilt bakımı, makyaj, iğneli epilasyon ve kuaförlük eğitimi alarak güzellik ve tasarım salonu açtı. Kendi işini patronu olan Nagihan Eren, güzellik salonu ile kursta öğrendiği tüm hünerlerini müşterilerine sergiliyor.

OKUR-YAZAR OLDU

13 yaşındayken ailesinin okula gitmesine izin vermediği Ayşe Kurubaş ise, okuma yazma hayalini gerçekleştirerek, okur-yazar oldu.

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