Mamak Şehir Stadı’nda sezon açıldı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi tarafından ilçedeki amatör spor kulüplerinin kullanımı için inşa edilen Mamak Şehir Stadı’nda yeni sezon başladı.

İlçedeki 12 amatör spor kulübünde top koşturan 144 futbolcunun yanı sıra diğer amatör kulüplerin maçları, turnuvalar ve özel maçlara da ev sahipliği yapan stat’ta Demirlibahçe-Tarımspor arasında oynanan maçla 2018-2019 futbol sezonunun açılışı gerçekleşti. Yeni sezon için statta tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, futbol heyecanının yine Mamak’ta yaşanacağını belirtti. Başkan Akgül, “Mamak Şehir Stadımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda da maçlara hazır. Tüm Başkentlileri stadımızda oynanacak güzel maçların keyfini birlikte yaşamaya davet ediyorum. Mamak Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz her zaman sürecek” dedi.

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